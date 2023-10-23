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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли близок к новому контракту с «Ювентусом»

23 Октября 2023 • 14:09 Комментировать
Ювентус
...
Верона
28.10 21:45

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли близок к тому, чтобы продлить контракт со своей командой. Как сообщает итальянский журналист Никола Баличе, хавбек по новому соглашению будет зарабатывать свыше трёх миллионов евро в год.

По информации от источника, контракт Локателли будет продлён на один или два года. Точные сроки нового соглашения пока неизвестны. Действующий договор Мануэля со «старой синьорой» истекает летом 2026 года.

Локателли перебрался в «Ювентус» летом 2021 года из «Сассуоло». Перед трансфером в «старую синьору» полузащитник выиграл со сборной Италии чемпионате Европы.

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Ювентус Мануэль Локателли
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