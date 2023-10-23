​«Ювентус» продолжает переговоры с Локателли

«Ювентус» продолжает переговорный процесс по продлению контракта с полузащитником Мануэлем Локателли. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт связывает 25-летнего Локателли со «старой синьорой» до конца июня 2026 года. Всего за туринский клуб полузащитник провёл 101 матч, в которых записал на свой счёт четыре гола и восемь голевых передач на партнёров.

Напомним, что в воскресенье «Ювентус» обыграл на выезде «Милан» со счётом 1:0. Автором гола стал как раз Мануэль Локателли. «Старая синьора» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Серии А.