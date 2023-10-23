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Чемпионат Италии. Серия А

Якубко: «Где написано, что Миранчук обязательно должен играть в «Аталанте»?»

23 Октября 2023 • 13:23 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
30.10 20:30

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением о нынешнем положении полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за команду из Бергамо четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

«Можно уйти в другую команду, но где написано, что он обязательно должен играть в «Аталанте»? Если кто-то выглядит сильнее тебя, извини. Борись за своё место, прибавляй. Это называется конкуренция», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Действующий контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Мартин Якубко Алексей Миранчук
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