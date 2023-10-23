Якубко: «Где написано, что Миранчук обязательно должен играть в «Аталанте»?»

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением о нынешнем положении полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за команду из Бергамо четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

«Можно уйти в другую команду, но где написано, что он обязательно должен играть в «Аталанте»? Если кто-то выглядит сильнее тебя, извини. Борись за своё место, прибавляй. Это называется конкуренция», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Действующий контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.