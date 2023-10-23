Звезда тренерского цеха Жозе Моуринью заинтересован в продолжении карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, у португальского специалиста есть два варианта трудоустройства на Ближнем Востоке. Предложить работу «Особенному» готовы «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Оба клуба могут платить специалисту 50 миллионов евро в год. Такой оклад может убедить Моуринью принять предложение.

В настоящий момент Жозе занимает пост главного тренера итальянской «Ромы». Срок действующего трудового соглашения между специалистом и римским клубом рассчитан до середины следующего года.