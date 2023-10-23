Чемпион мира Гомес прокомментировал свою дисквалификацию на два года

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес высказался о своей двухлетней дисквалификации за употребление запрещенных препаратов перед чемпионатом мира – 2022.

«Я никогда не надеялся на запрещенные препараты. Случайно употребил их с ложкой сиропа от кашля. Просто хотел облегчить свой кашель, не более того. Хочу уточнить, что тербуталин разрешен профессиональным спортсменам и никак не улучшает показатели в футболе», - оставил сообщение вингер в своих социальных сетях.

В настоящий момент 35-летний полузащитник является игроком «Монцы». Он принял участие в двух поединках нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.