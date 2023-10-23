Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Чемпион мира Гомес прокомментировал свою дисквалификацию на два года

23 Октября 2023 • 10:00 Комментировать

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес высказался о своей двухлетней дисквалификации за употребление запрещенных препаратов перед чемпионатом мира – 2022.

«Я никогда не надеялся на запрещенные препараты. Случайно употребил их с ложкой сиропа от кашля. Просто хотел облегчить свой кашель, не более того. Хочу уточнить, что тербуталин разрешен профессиональным спортсменам и никак не улучшает показатели в футболе», - оставил сообщение вингер в своих социальных сетях.

В настоящий момент 35-летний полузащитник является игроком «Монцы». Он принял участие в двух поединках нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алехандро Гомес Монца
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.23 в 19:30
Удинезе Удинезе
Лечче Лечче
2.23 3.30 3.60
Видео
23.10.23 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Эмполи Эмполи
1.46 4.80 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
10:00 · Италия. Серия А
Чемпион мира Гомес прокомментировал свою дисквалификацию на два года
09:38 · Италия. Серия А
Рабио: «Победу над «Миланом» посвящаем Фаджоли»
08:38 · Италия. Серия А
«Наполи» сделал заявление по Осимхену 1
08:33 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави высказался о победном голе за «Рому»
07:30 · Италия. Серия А
Локателли высказался о победе «Ювентуса» над «Миланом»
02:33 · Италия. Серия А
​Рабио: «Важная победа»
02:08 · Италия. Серия А
​Голкипер «Милана»: «Было приятно вернуться на поле, жаль, что проиграли»
01:54 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Хорошо оборонялись»
01:30 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Поплатились за одну ошибку»
22 Октября
23:11 · Италия. Серия А
​Тиав - первый игрок в 21-м веке, удалённый в первом тайме матча между «Миланом» и «Ювентусом»
22:51 · Германия. 2-я бундеслига
​«Милан» включился в гонку за таланта из «Шальке»
22:35 · Италия. Серия Б
​Дубль Борини принёс «Сампдории» победу - первую за восемь матчей
22:16 · Италия. Серия А
​Серена: «Отсутствие Меньяна сыграет важную роль»
21:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:58 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук помог «Аталанте» уверенно обыграть «Дженоа»
Все новости
Рекомендуем