«Наполи» сделал заявление по Осимхену

«Наполи» выступил с заявлением относительно будущего звездного нападающего команды Виктора Осимхена.

«Президент нашего клуба никогда в негативном ключе не высказывался об Осимхене. Он лишь сказал, что игрок не хочет подписывать новый контракт. Надеемся, что Виктор просто взял время на размышления. В ближайшие несколько недель мы обсудим его будущее», - передает слова представителей клуба инсайдер Фабрицио Романо.

Осимхен пополнил ряды неаполитанского коллектива летом 2020 года, перейдя из французского «Лилля». Его действующий контракт с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года.