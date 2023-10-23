Эль-Шаарави высказался о победном голе за «Рому»

Форвард столичной «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился эмоциями после победного гола в матче с «Монцей» (1:0) в рамках девятого тура чемпионата Италии.

«Забивать победный мяч и праздновать его с фанатами – это одно из самых удивительных чувств. Это все, о чем я думаю, когда выхожу на поле. В такие моменты ты высвобождаешь свои эмоции. Я в восторге от гола и нашей победы», - приводит слова нападающего клубная пресс-служба «волков».

После девяти туров чемпионата Италии «Рома» набрала 14 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. Отставание римского клуба от лидирующего «Интера» составляет восемь очков.