Локателли высказался о победе «Ювентуса» над «Миланом»

25-летний хавбек Мануэль Локателли прокомментировал победу туринского «Ювентуса» над «Миланом» (1:0) в рамках девятого тура чемпионата Италии. Полузащитник стал автором единственного забитого мяча.

«Я забил победный гол на «Сан Сиро». Это невероятный момент. Этот стадион – особенное место для меня, ведь я здесь вырос. Сейчас же выступаю за клуб, за который мечтал играть», - передает слова футболиста пресс-служба «старой синьоры».

В текущем сезоне Локателли провел девять поединков, в которых отметился голом и результативным пасом. «Ювентус» занимает третье место по итогам девяти туров.