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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук помог «Аталанте» уверенно обыграть «Дженоа»

22 Октября 2023 • 20:58 Комментировать
Аталанта
2:0
Дженоа

В девятом туре Серии А встретились «Аталанта» и «Дженоа». Первый тайм можно просто стереть из памяти, так как ни намека на реальную угрозу воротам не было. На 46-й минуте на замену вышел Алексей Миранчук. Так совпало, что сразу пошли моменты. Свежий полузащитник вывел на удар Джанлуку Скамакку - парировано. Джорджио Скальвини головой переправил мяч в перекладину. На 68-й минуте Адемола Лукман со второй попытки забил мяч в сетку. Хорошая попытка Альберта Гудмундссона, но ему помешала штанга. В компенсированное время Георге Пушкаш чудом не сравнял счет, а в ответной атаке Хонорато Эдерсон поставил точку - 2:0.

Команда из Бергамо идет шестой, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Аталанта2:0Дженоа
(1:0) Лукман Адемола68'  
(2:0) Эдерсон Хонорато90'  
Карнесекки МаркоТолой Рафаэл  53'Джимсити БератСкальвини ДжорджиоДзаппакоста Давиде  90' 90' (Хатебур Ханс ( 90'  85') Руджери Маттео 89' (Колашинац Сеад ( 89') Де Рон МартенЭдерсон ХоноратоДе Кетеларе Шарль 46' (Миранчук Алексей ( 46') Лукман Адемола  42' 79' (Муриэль Луис ( 79') Скамакка Джанлука 79' (Пашалич Марио ( 79')
Запасные: Цортеа НадирБаккер МитчелХольм ЭмильАдопо НдариРосси ФранческоGiovanni BonfantiМуссо Хуан
Леали НиколаДрэгушин РадуБани Маттиа  90'Васкес ХоанСабелли Стефано 87' (Seydou Fini ( 87') Торсби Мортен 83' (Гальдамес Пабло ( 83') Френдруп МортенМалиновский Руслан 83' (Пушкаш Георге ( 83') Хапс РидгесианоГудмундссон Альберт  56'Экубан Калеб 90' (Фольякко Алессандро ( 90')
Запасные: Маттурро АланКутлу БерканХефти СильванСоммарива ДаниэлеАарон МартинБадель МиланSimone CalvaniДе Винтер Кони
22 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Дженоа Аталанта Алексей Миранчук
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