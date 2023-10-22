Алексей Миранчук помог «Аталанте» уверенно обыграть «Дженоа»

В девятом туре Серии А встретились «Аталанта» и «Дженоа». Первый тайм можно просто стереть из памяти, так как ни намека на реальную угрозу воротам не было. На 46-й минуте на замену вышел Алексей Миранчук. Так совпало, что сразу пошли моменты. Свежий полузащитник вывел на удар Джанлуку Скамакку - парировано. Джорджио Скальвини головой переправил мяч в перекладину. На 68-й минуте Адемола Лукман со второй попытки забил мяч в сетку. Хорошая попытка Альберта Гудмундссона, но ему помешала штанга. В компенсированное время Георге Пушкаш чудом не сравнял счет, а в ответной атаке Хонорато Эдерсон поставил точку - 2:0.

Команда из Бергамо идет шестой, соперник - 15-й.