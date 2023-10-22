Алексей Миранчук помог «Аталанте» уверенно обыграть «Дженоа»

В девятом туре Серии А встретились «Аталанта» и «Дженоа». Первый тайм можно просто стереть из памяти, так как ни намека на реальную угрозу воротам не было. На 46-й минуте на замену вышел Алексей Миранчук. Так совпало, что сразу пошли моменты. Свежий полузащитник вывел на удар Джанлуку Скамакку - парировано. Джорджио Скальвини головой переправил мяч в перекладину. На 68-й минуте Адемола Лукман со второй попытки забил мяч в сетку. Хорошая попытка Альберта Гудмундссона, но ему помешала штанга. В компенсированное время Георге Пушкаш чудом не сравнял счет, а в ответной атаке Хонорато Эдерсон поставил точку - 2:0.
Команда из Бергамо идет шестой, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Лукман Адемола68'
|(2:0) Эдерсон Хонорато90'
Карнесекки Марко•Толой Рафаэл• 53'Джимсити Берат•Скальвини Джорджио•Дзаппакоста Давиде 90'90' (Хатебур Ханс (90') • 85'Руджери Маттео89' (Колашинац Сеад (89') •Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Де Кетеларе Шарль46' (Миранчук Алексей (46') •Лукман Адемола 42'79' (Муриэль Луис (79') •Скамакка Джанлука79' (Пашалич Марио (79')
Леали Никола•Дрэгушин Раду•Бани Маттиа• 90'Васкес Хоан•Сабелли Стефано87' (Seydou Fini (87') •Торсби Мортен83' (Гальдамес Пабло (83') •Френдруп Мортен•Малиновский Руслан83' (Пушкаш Георге (83') •Хапс Ридгесиано•Гудмундссон Альберт• 56'Экубан Калеб90' (Фольякко Алессандро (90')
22 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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