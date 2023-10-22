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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью дерзко ответил Алехандро Гомесу, которого дисквалифицировали за допинг

22 Октября 2023 • 20:11 Комментировать

Алехандро Гомес получил два года дисквалификации за допинг. Чемпион мира предположил, что запрещённое вещество в его организм попало через сироп от кашля, который он употребил случайно.

Недавно Гомес давал комментарий о Жозе Моуринью и сказал: «У меня есть только одно воспоминание о нём – победа над его «Ромой» в финале Лиги Европы».

Теперь Моуринью ответил, его слова привёл в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«У меня кашель, но я не буду принимать ни сироп, ни таблетки. Иначе у меня могут возникнуть проблемы с тестами на допинг», - сказал тренер «Ромы».

В воскресенье «Рома» обыграла на своём поле «Монцу» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Алехандро Гомес
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