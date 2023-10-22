​Моуринью дерзко ответил Алехандро Гомесу, которого дисквалифицировали за допинг

Алехандро Гомес получил два года дисквалификации за допинг. Чемпион мира предположил, что запрещённое вещество в его организм попало через сироп от кашля, который он употребил случайно.

Недавно Гомес давал комментарий о Жозе Моуринью и сказал: «У меня есть только одно воспоминание о нём – победа над его «Ромой» в финале Лиги Европы».

Теперь Моуринью ответил, его слова привёл в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«У меня кашель, но я не буду принимать ни сироп, ни таблетки. Иначе у меня могут возникнуть проблемы с тестами на допинг», - сказал тренер «Ромы».

В воскресенье «Рома» обыграла на своём поле «Монцу» со счётом 1:0.