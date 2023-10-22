​Игрок «Болоньи» забил головой из-за пределов штрафной площади - такого в Серии А не было 12 лет

В матче девятого тура итальянского чемпионата Серии А «Болонья» одолела конкурентов из «Фрозиноне», забив два мяча еще в первом тайме. Второй из них записал на свой счет Лоренцо де Сильвестри, который мощно пробил головой из-за пределов штрафной площади.

Как оказалось, такого гола, забитого головой из-за пределов штрафной площади, в Серии А не случалось двенадцать лет. В последний раз четырнадцатого мая 2011 года это сделал Дженнаро Гаттузо в матче против «Кальяри».

В следующем туре «Болонье» предстоит выездной матч против «Сассуоло», он пройдет в субботу, 28 октября.