​Донадони: «Рейндерс решит исход матча против «Ювентуса»

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата станет встреча между «Миланом» и «Ювентусом». Бывший футболист «Милана» Роберто Донадони считает, что исход матча может решить нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс. Он перебрался в стан «Милана» минувшим летом.

- Я считаю, что Тиджани Рейндерс может решить исход матча. В первой части сезона он показал, что на поле может сделать все. Ему не хватает только гола, - цитирует слова Дрнадони pianetamilan.it.

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.