Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Донадони: «Рейндерс решит исход матча против «Ювентуса»

22 Октября 2023 • 19:27 Комментировать

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата станет встреча между «Миланом» и «Ювентусом». Бывший футболист «Милана» Роберто Донадони считает, что исход матча может решить нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс. Он перебрался в стан «Милана» минувшим летом.

- Я считаю, что Тиджани Рейндерс может решить исход матча. В первой части сезона он показал, что на поле может сделать все. Ему не хватает только гола, - цитирует слова Дрнадони pianetamilan.it.

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Роберто Донадони Тиджани Рейндерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Монца Монца
1
0
1.73 3.80 5.20
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Фрозиноне Фрозиноне
2
1
1.68 4.00 5.40
Видео
Окончен
Салернитана Салернитана
Кальяри Кальяри
2
2
2.55 3.30 2.95
Видео
83 мин
Аталанта Аталанта
Дженоа Дженоа
1
0
1.59 4.30 6.00
Видео
22.10.23 в 21:45
Милан Милан
Ювентус Ювентус
2.25 3.25 3.60
Видео
23.10.23 в 19:30
Удинезе Удинезе
Лечче Лечче
2.23 3.30 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
20:26 · Италия. Серия А
​Жиру: «Получал поздравления от именитых голкиперов»
20:15 · Италия. Серия А
Сакки уверен, что «Милан» сыграет с позиции фаворита в матче с «Ювентусом»
20:11 · Италия. Серия А
​Моуринью дерзко ответил Алехандро Гомесу, которого дисквалифицировали за допинг
19:52 · Италия. Серия А
​Льоренте ответил, какой игрок нужен «Ювентусу»
19:32 · Италия. Серия А
​Игрок «Болоньи» забил головой из-за пределов штрафной площади - такого в Серии А не было 12 лет
19:27 · Италия. Серия А
​Донадони: «Рейндерс решит исход матча против «Ювентуса»
18:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:01 · Италия. Серия А
«Салернитана» и «Кальяри» поделили очки, назабивав голов в концовке
17:57 · Италия. Серия А
«Болонья» одолела конкурентов из «Фрозиноне»
16:56 · Италия. Серия А
​Сакки: «Мне очень нравится Рейндерс»
16:05 · Италия. Серия А
Моуринью: «Лукаку больше не тот ребёнок, которым я его знал в «Челси»
15:56 · Италия. Серия А
​Моуринью удалили в игре с «Монцей»
15:35 · Италия. Серия А
«Рома» провела больше тайма в формате 11 на 10, но забила «Монце» только на 90-й минуте
14:11 · Италия. Серия А
Мостовой сделал прогноз на матч «Милан» - «Ювентус»
13:58 · Италия. Серия А
Алехандро Гомес может завершить карьеру после бана из-за допинга
Все новости
Рекомендуем