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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» и «Кальяри» поделили очки, назабивав голов в концовке

22 Октября 2023 • 18:01 Комментировать
Салернитана
2:2
Кальяри

Аутсайдеры чемпионата Италии, «Салернитана» и «Кальяри», под проливным дождем играли в девятом туре. Острота сегодня отсутствовала напрочь аж до 79-й минуты, когда соперники вдруг заиграли в открытый футбол после голы Зито Лувумбо. Вскоре отличился Булайе Диа, а Николас Виола с передачи Элдора Шомуродова, казалось, вырвал для гостей победу - 2:1. Но на пятой компенсированной минуте Диа с пенальти сравнял счет. Этот результат оставил соперников в зоне вылета.

Протокол игры  
Салернитана2:2Кальяри
  79'Лувумбо Зито (0:1)
(1:1) Диа Булайе86'  
  88'Виола Николас (1:2)
(2:2) Диа Булайе90'  
Костиль БенуаМаццокки ПаскуалеФасио Федерико 83' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 83') Дьомбер НорбертБрадарич ДомагойКулибали Лассана 76' (Чауна Лум ( 76') Маджоре ДжулиоКастанос Григорис  52' 55' (Мартеджани Агустин ( 55'  79') Кандрева Антонио 76' (Ленговски Матеуш ( 76') Кабрал Жоване 56' (Стюарт Триван ( 56') Диа Булайе
Запасные: Пирола ЛоренцоЛовато МаттеоФиорилло ВинченцоБохинен ЭмильДанилюк ФлавиусСамбья СаломонОчоа Гильермо
Скуффет СимонеНандес Найтан 46' (Дзаппа Габриэле ( 46'  80') Гольданига ЭдоардоДоссена Альберто 74' (Оберт Адам ( 74') Ауджелло ТоммазоМакумбу Антуан  90'Прати Маттео  71'Дейола Алессандро  89'Манкозу Марко 46' (Виола Николас ( 46') Ористанио Гаэтано 64' (Янкто Якуб ( 64') Лувумбо Зито 84' (Шомуродов Элдор ( 84')
Запасные: Лападула ДжанлукаПетанья АндреаСулемана ИбрахимРадунович БорисДи Пардо АлессандроПаволетти ЛеонардоVelizar Iliya IlievПерейро ГастонВетеска МатеушДентелло Пауло
22 октября. Стадион "Аречи".

 

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