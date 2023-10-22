«Салернитана» и «Кальяри» поделили очки, назабивав голов в концовке

Аутсайдеры чемпионата Италии, «Салернитана» и «Кальяри», под проливным дождем играли в девятом туре. Острота сегодня отсутствовала напрочь аж до 79-й минуты, когда соперники вдруг заиграли в открытый футбол после голы Зито Лувумбо. Вскоре отличился Булайе Диа, а Николас Виола с передачи Элдора Шомуродова, казалось, вырвал для гостей победу - 2:1. Но на пятой компенсированной минуте Диа с пенальти сравнял счет. Этот результат оставил соперников в зоне вылета.
Протокол игры
|79'Лувумбо Зито (0:1)
|(1:1) Диа Булайе86'
|88'Виола Николас (1:2)
|(2:2) Диа Булайе90'
Костиль Бенуа•Маццокки Паскуале•Фасио Федерико83' (Иквуемеси Чуквубуикем (83') •Дьомбер Норберт•Брадарич Домагой•Кулибали Лассана76' (Чауна Лум (76') •Маджоре Джулио•Кастанос Григорис 52'55' (Мартеджани Агустин (55') • 79'Кандрева Антонио76' (Ленговски Матеуш (76') •Кабрал Жоване56' (Стюарт Триван (56') •Диа Булайе
Скуффет Симоне•Нандес Найтан46' (Дзаппа Габриэле (46') • 80'Гольданига Эдоардо•Доссена Альберто74' (Оберт Адам (74') •Ауджелло Томмазо•Макумбу Антуан• 90'Прати Маттео• 71'Дейола Алессандро• 89'Манкозу Марко46' (Виола Николас (46') •Ористанио Гаэтано64' (Янкто Якуб (64') •Лувумбо Зито84' (Шомуродов Элдор (84')
22 октября. Стадион "Аречи".
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