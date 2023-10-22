«Салернитана» и «Кальяри» поделили очки, назабивав голов в концовке

Аутсайдеры чемпионата Италии, «Салернитана» и «Кальяри», под проливным дождем играли в девятом туре. Острота сегодня отсутствовала напрочь аж до 79-й минуты, когда соперники вдруг заиграли в открытый футбол после голы Зито Лувумбо. Вскоре отличился Булайе Диа, а Николас Виола с передачи Элдора Шомуродова, казалось, вырвал для гостей победу - 2:1. Но на пятой компенсированной минуте Диа с пенальти сравнял счет. Этот результат оставил соперников в зоне вылета.