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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» одолела конкурентов из «Фрозиноне»

22 Октября 2023 • 17:57 Комментировать
Болонья
2:1
Фрозиноне

В девятом туре Серии А встретились середняки «Болонья» и «Фрозиноне». В равной борьбе хозяева добились задела в счете в первом тайме. На 19-й минуте Льюис Фергюсон легко переправил мяч в сетку ворот. Тут же Лоренцо де Сильвестри добавил мяч в сетку после плохого выноса защитника - 2:0. На 63-й минуте вернулась интрига, гости с пенальти отыграли один мяч.

«Болонья» догнала «Рому» на шестом месте, соперник делит 10-е.

Протокол игры  
Болонья2:1Фрозиноне
(1:0) Фергюсон Льюис19'  
(2:0) Де Сильвестри Лоренцо22'  
  63'Соуле Матиас (2:1)
Скорупски ЛукашДе Сильвестри Лоренцо 84' (Корацца Томмазо ( 84') Бёкема СэмКалафьори РикардоЛикояннис Хараламбос 74' (Ндой Дан ( 74') Фройлер Ремо 84' (Эль-Аззузи Уссама ( 84') Эбишер Мишель  59'Орсолини Риккардо 74' (Кристиансен Виктор ( 74') Фергюсон ЛьюисСалемакерс Алексис 83' (Моро Никола ( 83') Зиркзее Джошуа  88'
Запасные: Урбаньски КацперФаббиан ДжованниКарлссон Йеспер IIIБонифаци КевинГасперини ТитоВан Хойдонк СиднейРавалья Федерико
Турати СтефаноОйоно Энтони 85' (Жорже Кайо ( 85') Романьоли СимонеОколи МемеМарчицца РиккардоМаццители Лука  88'  90'Барренечеа Энцо 75' (Ибрагимович Арийон ( 75') Соуле МатиасРейньер Жезус 75' (Брешанини Марко ( 75') Гарритано Лука 56' (Баэс Хайме ( 56') Хеддира Валид 56' (Чуни Марвин ( 56')
Запасные: Черофолини МикелеБидуи СофьянЛусуарди МатеусЛулич КарлоФраттали ПьерлуиджиМонтеризи ИлариоЛирола ПольБурабия МехдиКвернадзе Гкоргий
22 октября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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