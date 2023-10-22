«Болонья» одолела конкурентов из «Фрозиноне»

В девятом туре Серии А встретились середняки «Болонья» и «Фрозиноне». В равной борьбе хозяева добились задела в счете в первом тайме. На 19-й минуте Льюис Фергюсон легко переправил мяч в сетку ворот. Тут же Лоренцо де Сильвестри добавил мяч в сетку после плохого выноса защитника - 2:0. На 63-й минуте вернулась интрига, гости с пенальти отыграли один мяч.
«Болонья» догнала «Рому» на шестом месте, соперник делит 10-е.
Протокол игры
|(1:0) Фергюсон Льюис19'
|(2:0) Де Сильвестри Лоренцо22'
|63'Соуле Матиас (2:1)
Скорупски Лукаш•Де Сильвестри Лоренцо84' (Корацца Томмазо (84') •Бёкема Сэм•Калафьори Рикардо•Ликояннис Хараламбос74' (Ндой Дан (74') •Фройлер Ремо84' (Эль-Аззузи Уссама (84') •Эбишер Мишель• 59'Орсолини Риккардо74' (Кристиансен Виктор (74') •Фергюсон Льюис•Салемакерс Алексис83' (Моро Никола (83') •Зиркзее Джошуа 88'
Турати Стефано•Ойоно Энтони85' (Жорже Кайо (85') •Романьоли Симоне•Околи Меме•Марчицца Риккардо•Маццители Лука 88'• 90'Барренечеа Энцо75' (Ибрагимович Арийон (75') •Соуле Матиас•Рейньер Жезус75' (Брешанини Марко (75') •Гарритано Лука56' (Баэс Хайме (56') •Хеддира Валид56' (Чуни Марвин (56')
22 октября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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