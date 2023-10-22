«Болонья» одолела конкурентов из «Фрозиноне»

В девятом туре Серии А встретились середняки «Болонья» и «Фрозиноне». В равной борьбе хозяева добились задела в счете в первом тайме. На 19-й минуте Льюис Фергюсон легко переправил мяч в сетку ворот. Тут же Лоренцо де Сильвестри добавил мяч в сетку после плохого выноса защитника - 2:0. На 63-й минуте вернулась интрига, гости с пенальти отыграли один мяч.

«Болонья» догнала «Рому» на шестом месте, соперник делит 10-е.