​Сакки: «Мне очень нравится Рейндерс»

Бывший наставник итальянского «Милана» Арриго Сакки рассказал, кто из новичков «Милана» произвел на него большое впечатление. По его словам, это нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс. Сакки отмечает его способности к анализу происходящего на поле.

- Мне очень нравится Тиджани Рейндерс, он молодец, полноценный игрок, читает игру, двигается. У «Милана» очень хорошие игроки в этом году, Рубен Лофтус-Чик также, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Сегодня вечером «Милан» в рамках девятого тура чемпионата Италии сыграет с туринским «Ювентусом».