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Моуринью: «Лукаку больше не тот ребёнок, которым я его знал в «Челси»

22 Октября 2023 • 16:05 Комментировать
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Рома
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о своём подопечном Ромелу Лукаку, с которым он также успел поработать в лондонском «Челси».

«Он всегда забивал. Это то, что заложено в нём природой. Ромелу больше не тот ребёнок, которым я его знал в «Челси». У него психологическая стабильность, и он придаёт команде больше индивидуальности», — цитирует Моуринью сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, права на 30-летнего Лукаку принадлежат «Челси», а за «Рому» бельгиец выступает на правах аренды. В составе команды из Рима нападающий успел провести девять матчей, в которых забил семь мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Ромелу Лукаку
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