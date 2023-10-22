Моуринью: «Лукаку больше не тот ребёнок, которым я его знал в «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о своём подопечном Ромелу Лукаку, с которым он также успел поработать в лондонском «Челси».

«Он всегда забивал. Это то, что заложено в нём природой. Ромелу больше не тот ребёнок, которым я его знал в «Челси». У него психологическая стабильность, и он придаёт команде больше индивидуальности», — цитирует Моуринью сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, права на 30-летнего Лукаку принадлежат «Челси», а за «Рому» бельгиец выступает на правах аренды. В составе команды из Рима нападающий успел провести девять матчей, в которых забил семь мячей.