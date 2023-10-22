Мостовой сделал прогноз на матч «Милан» - «Ювентус»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке между «Миланом» и туринским «Ювентусом» в девятом туре чемпионата Италии.

«Нас ждет ничья. Оба соперника находятся в хорошей форме, готовы побеждать. После паузы на матчи сборных они примерно в одинаковом состоянии. Так что по очку они в итоге наберут», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» сегодня, 22 октября. Начало встречи запланировано в 21:45 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости располагаются на третьей строчке.