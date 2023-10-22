Алехандро Гомес может завершить карьеру после бана из-за допинга

Полузащитник «Монцы» Алехандро Гомес в ближайшее время может завершить профессиональную карьеру футболиста. Как сообщает издание Diario Ole, причиной этому может стать бан на два года, который аргентинец получил из-за допинга.

Напомним, Гомес недавно подписал контракт с итальянской «Монцей» на правах свободного агента, но очень скоро попал в эпицентр допингового скандала. 35-летний футболист понимает, что через два года ему будет сложно втянуться в игровой ритм и продолжить профессиональную карьеру.

Напомним, Гомес в декабре 2022 года выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре. В этом сезоне Алехандро успел провести всего два матча в итальянской Серии А.