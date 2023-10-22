«Аталанта» - «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках девятого тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Дженоа».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аталанта - Дженоа
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Протокол игры
Карнесекки Марко•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио•Дзаппакоста Давиде•Руджери Маттео•Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Де Кетеларе Шарль•Лукман Адемола•Скамакка Джанлука
Леали Никола•Дрэгушин Раду•Бани Маттиа•Васкес Хоан•Сабелли Стефано•Торсби Мортен•Френдруп Мортен•Малиновский Руслан•Хапс Ридгесиано•Гудмундссон Альберт•Экубан Калеб
22 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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