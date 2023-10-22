Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» - «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

22 Октября 2023 • 18:30 Комментировать
Аталанта
0:0
Дженоа
1 1.55 X 4.20 2 6.70
1-й тайм

В рамках девятого тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Дженоа».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Аталанта0:0Дженоа
Карнесекки МаркоТолой РафаэлДжимсити БератСкальвини ДжорджиоДзаппакоста ДавидеРуджери МаттеоДе Рон МартенЭдерсон ХоноратоДе Кетеларе ШарльЛукман АдемолаСкамакка Джанлука
Запасные: Миранчук АлексейЦортеа НадирБаккер МитчелХатебур ХансХольм ЭмильАдопо НдариПашалич МариоКолашинац СеадМуриэль ЛуисРосси ФранческоGiovanni BonfantiМуссо Хуан
Леали НиколаДрэгушин РадуБани МаттиаВаскес ХоанСабелли СтефаноТорсби МортенФрендруп МортенМалиновский РусланХапс РидгесианоГудмундссон АльбертЭкубан Калеб
Запасные: Маттурро АланПушкаш ГеоргеКутлу БерканХефти СильванФольякко АлессандроСоммарива ДаниэлеГальдамес ПаблоАарон МартинБадель МиланSeydou FiniSimone CalvaniДе Винтер Кони
22 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ДЖЕНОА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Монца Монца
1
0
1.73 3.80 5.20
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Фрозиноне Фрозиноне
2
1
1.68 4.00 5.40
Видео
Окончен
Салернитана Салернитана
Кальяри Кальяри
2
2
2.55 3.30 2.95
Видео
5 мин
Аталанта Аталанта
Дженоа Дженоа
0
0
1.59 4.30 6.00
Видео
22.10.23 в 21:45
Милан Милан
Ювентус Ювентус
2.25 3.25 3.60
Видео
23.10.23 в 19:30
Удинезе Удинезе
Лечче Лечче
2.23 3.30 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
18:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:01 · Италия. Серия А
«Салернитана» и «Кальяри» поделили очки, назабивав голов в концовке
17:57 · Италия. Серия А
«Болонья» одолела конкурентов из «Фрозиноне»
16:56 · Италия. Серия А
​Сакки: «Мне очень нравится Рейндерс»
16:05 · Италия. Серия А
Моуринью: «Лукаку больше не тот ребёнок, которым я его знал в «Челси»
15:56 · Италия. Серия А
​Моуринью удалили в игре с «Монцей»
15:35 · Италия. Серия А
«Рома» провела больше тайма в формате 11 на 10, но забила «Монце» только на 90-й минуте
14:11 · Италия. Серия А
Мостовой сделал прогноз на матч «Милан» - «Ювентус»
13:58 · Италия. Серия А
Алехандро Гомес может завершить карьеру после бана из-за допинга
13:32 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик: «Хочу стать чемпионом в составе «Милана»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» хочет начать переговоры с Поттером, но Грэм также интересен «Манчестер Юнайтед»
08:47 · Италия. Серия А
Капелло: «На фоне Леау другие игроки скучны»
08:03 · Италия. Серия А
Экс-игрок ЦСКА Влашич потерял сознание после матча с «Интером»
07:57 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Сити» сразятся за итальянского защитника
04:39 · Италия. Серия А
​Сакки: «Пулишич неплохо двигается на поле»
Все новости
Рекомендуем