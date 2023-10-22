Лофтус-Чик: «Хочу стать чемпионом в составе «Милана»

Нападающий «Милана» Рубен Лофтус-Чик заявил о намерении стать чемпионом Италии в составе нынешнего клуба.

«Мы ощущаем себя сильнейшей командой в Италии, однако все будет понятно в конце сезона. Мне хочется стать чемпионом Серии А вместе с «Миланом», - передает слова форварда La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент миланский коллектив с 21 баллом занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В ближайшем поединке Серии А «россонери» на домашнем стадионе примут туринский «Ювентус». Встреча состоится в воскресенье, 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.