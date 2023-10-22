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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «На фоне Леау другие игроки скучны»

22 Октября 2023 • 08:47 Комментировать

Известный итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением об игре нападающего Рафаэла Леау, выступающего за «Милан».

«Таланты приносят победы командам. Талант Рафаэла очевиден, тут даже нечего обсуждать. Болельщики приходят на стадион для того, чтобы посмотреть на его игру. Все остальные футболисты на его фоне скучны», - передает слова наставника FC Inter1908.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 24-летний португалец провел восемь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Трудовое соглашение между Леау и миланским грандом рассчитано до конца июня 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Рафаэл Леау
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