Экс-игрок ЦСКА Влашич потерял сознание после матча с «Интером»

Экс-футболист московского ЦСКА Никола Влашич, ныне выступающий в Серии А за «Торино», потерял сознание после поединка против миланского «Интера» (0:3) в рамках девятого тура чемпионата Италии.

Как информирует Corriere dello Sport, после финального свистка хорватский футболист упал на землю. Медицинский персонал оказал экстренную помощь игроку. После этого Влашич пришел в себя и самостоятельно смог покинуть поле.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 26-летний полузащитник поучаствовал в восьми поединках за «Торино», в которых не отметился результативными действиями.