​Сакки: «Пулишич неплохо двигается на поле»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки убеждается в том, что клуб правильно поступил, пригласив в состав американского футболиста с хорватской родословной Кристиана Пулишича. По его словам, Пулишич хорошо передвигается на поле и обладает развитыми навыками командной игры, что в глазах Сакки является очень важным преимуществом:

- Мне нравится, как он двигается. Если он и столь интеллигентен, как о нем говорят, то это прекрасно. Футбол всегда был и будет командной игрой, преуспевать в которой будут самые интеллигентные, - цитирует слова Арриго Сакки pianetamilan.it.