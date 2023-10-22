​Сакки: «В футболе нельзя думать только о деньгах»

Экс-наставник «Милана» Арриго Сакки прокомментировал скандал с молодыми игроками, попавшимися на ставках. Он считает, что мысли о деньгах могут испортить футболистов, приведя в пример эпизод в бытностью свою наставником «Пармы» в 1985 году.

- Помню, как в «Парме» в середине 80-х, были двое игроков, которые говорили только о деньгах. При этом мы давно работали вместе, я хорошо знал их. В итоге я решил избавиться от них, потому что человек не должен думать только о деньгах. Когда он думает о деньгах - то не думает больше ни о чем ином, - цитирует слова Арриго Сакки pianetamilan.it.