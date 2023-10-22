​«Депрессия» - Робак объяснил, почему полмесяца не посещал тренировки

Мы уже сообщали о том, что шведский футболист, права на которого принадлежат «Милану», Эмиль Робак, несколько начудил у себя на родине - целых две недели не появлялся на тренировках «Норчеппинга». Столь продолжительный отгул Робак объяснил достаточно банально - депрессия, дескать.

- Я чувствовал, что мои мысли не на своем месте. Я как бы закрылся сам в себе. Не могу сказать, что мне это понравилось. Некоторые люди вообще подумали, что меня похитили. Это была депрессия, раньше со мной такого не было. Но сейчас я в порядке, - цитирует слова Робака Sportbladet.