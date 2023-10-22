​Лаутаро Мартинес: «Было важно выиграть после потерянных очков»

Миланский «Интер» победил в девятом туре итальянского чемпионата, обыграв на выезде «Торино». Успех клуба прокомментировал аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, лучший бомбардир команды в текущем сезоне - на его счету уже двенадцать голов с учетом забитых во всех турнирах.

- Очень важная победа после потерянных дома очков. Мы продолжаем интенсивно работать, - цитирует слова аргентинского футболиста fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Интеру» предстоит матч против своего бывшего наставника - Жозе Моуринью. Сейчас он, как известно, тренирует «Рому».