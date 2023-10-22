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Чемпионат Италии. Серия А

​Костакурта: «Тюрам невероятен в Серии А, но в Лиге чемпионов пока не показал себя»

22 Октября 2023 • 03:01 Комментировать

Бывший защитник итальянского «Милана» Алессандро Костакурта нахваливает французского нападающего Маркуса Тюрама, который перебрался в «Интер» минувшим летом и сразу же показал себя с самой лучшей стороны. Особенно в матчах Серии А - именно на это и обратил особое внимание Костакурты.

- Тюрам невероятен в Серии А, но в Лиге чемпионов он еще должен показать себя, - цитирует слова Костакурты fcinter1908.it.

Свой следующий матч «Интер» проведет как раз в Лиге чемпионов - команда Симоне Индзаги сыграет с австрийским «РБ Зальцбургом». Это случится уже во вторник, двадцать четвертого октября.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Костакурта Маркус Тюрам
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