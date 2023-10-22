​Маркус Тюрам: «Любой выездной матч в Серии А сложен»

После серии неудачных результатов миланский «Интер» снова выиграл, и случилось это на чужом поле - в Турине, в матче против «Торино». Подопечные Симоне Индзаги забили сопернику три безответных мяча. Нападающий «Интера» Маркус Тюрам, ставший автором первого, в итоге обернувшегося победным, гола, прокомментировал матч:

- Все выездные матчи в Серии А всегда сложны. Мы неплохо провели и первый тайм, но голы пришли во второй половине встречи. «Торино» заставил побегать, они очень хорошо подготовлены физически. Но мы смогли кое-что поменять в середине поля и после этого дело наладилось, - цитирует слова Тюрама fcinter1908.it.