​Балотелли упрашивает Спаллетти пригласить его в сборную Италии

Итальянский нападающий Марио Балотелли очень расстроен тем, что его не зовут в итальянскую сборную - он даже перестал смотреть ее матчи. Но надежда получить приглашение жива - теперь он связывает ее с новым наставником итальянской сборной, Лучано Спаллетти. Балотелли дал ему понять, что рассчитывает на приглашение.

- Я могу принести в нападение качество. Даже выходя со скамейки запасных, я могу быть полезным. Не отказываюсь от надежды вернуться в национальную команду, - цитирует слова Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сборная Италии сражается за попадание в финальную часть чемпионата Европы следующего года.