Дель Пьеро: «Цифры не врут, итальянский чемпионат стал скучным»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро расстроен той картиной, которую предоставляет сегодня итальянский чемпионат Серии А. Он считает, что чемпионат стал скучным, а сильным игрокам Серия А уже давно не интересна:

- Итальянский футбол стал скучным, потому что его уровень упал. Раньше тут играли лучшие игроки Европы, сейчас они предпочитают испанский чемпионат или английский, а то и Францию или Германию, - цитирует слова Дель Пьеро итальянское новостное агентство ITASportPress.

Действующим чемпионом Италии является «Наполи», в нынешнем розыгрыше после восьми туров лидирует «Милан».