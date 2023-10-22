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Чемпионат Италии. Серия А

Маркус Тюрам отреагировал на сравнения с Ибрагимовичем

22 Октября 2023 • 01:05 Комментировать
Торино
0:3
Интер Милан

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам признался, что доволен сравнениями с легендарным Златаном Ибрагимовичем.

Мысль о схожести француза со знаменитым шведским экс-форвардом пришла в голову Фабио Каннаваро. После матча, в котором «Интер» обыграл «Торино» (3:0), СМИ спросили у Тюрама, что он думает о словах чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча».

«Замечательно, что меня сравнивают с таким великим игроком, – отвечает 26-летний игрок, отметившийся голом в субботнем поединке. – Надеюсь, я смогу пойти по пути Златана», – цитирует Football Italia Тюрама, в активе которого четыре гола и семь ассистов в 11 матчах за «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Златан Ибрагимович Фабио Каннаваро Маркус Тюрам
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