Маркус Тюрам отреагировал на сравнения с Ибрагимовичем

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам признался, что доволен сравнениями с легендарным Златаном Ибрагимовичем.

Мысль о схожести француза со знаменитым шведским экс-форвардом пришла в голову Фабио Каннаваро. После матча, в котором «Интер» обыграл «Торино» (3:0), СМИ спросили у Тюрама, что он думает о словах чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча».

«Замечательно, что меня сравнивают с таким великим игроком, – отвечает 26-летний игрок, отметившийся голом в субботнем поединке. – Надеюсь, я смогу пойти по пути Златана», – цитирует Football Italia Тюрама, в активе которого четыре гола и семь ассистов в 11 матчах за «нерадзурри».