Симоне Индзаги – о победе над «Торино»: «У меня были опасения, но игроки справились»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги доволен усилиями команды в матче против «Торино» (3:0).

«Нерадзурри» одержали крупную победу в Турине, однако счёт был открыт только на 59-й минуте усилиями Маркуса Тюрама. Позднее отличились Лаутаро Мартинес (67-я минута) и Хакан Чалханоглу (с пенальти, 95-я минута).

«Ребята отлично выступили. Встреча с «Торино» после международной паузы – это не самая простая задача. Мы хорошо начали матч, но затем утратили интенсивность. У меня были некоторые беспокойства, и я благодарен игрокам за то, что они справились», – заявил в беседе с DAZN рулевой «Интера».