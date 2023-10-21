Зоммер сыграл «на ноль» в 6 из 9 первых матчей в Серии А – ранее это удавалось только двум вратарям с 1994 года

Голкипер «Интера» Янн Зоммер снова сохранил ворота команды в неприкосновенности.

Швейцарец, перешедший в стан «нерадзурри» минувшим летом из «Баварии», помог коллективу Симоне Индзаги всухую обыграть «Торино» (3:0) в матче девятого тура. Как отмечает Opta, Зоммер стал лишь третьим вратарём с сезона-1994/95, сыгравшим «на ноль» в шести из первых девяти матчей Серии А. Прежде это удавалось только Кристиано Лупателли и Алиссону Бекеру – оба представляли «Рому».

«Интер» пропустил всего пять голов в девяти матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Италии. В активе команды 22 набранных очка.