«Интер» разгромил «Торино» во втором тайме

В девятом туре Серии А «Интер» гостил у «Торино». В первом тайме моментов было не много, но ближе к перерыву команды разыгрались. Обмен моментами, и Демба Сек справа со средней дистанции метил в дальний угол - парировано. После часа игры пошли голы. Дензел Дюмфрис с правого фланга прострелил в центр штрафной на Маркуса Тюрама, который в касание переправил мяч в левый нижний угол. Вскоре навес с корнера на ближнюю штангу, Франческо Ачерби продлил полет мяча, а Лаутаро Мартинес головой забил второй гол своей команды. В компенсированное время Генрих Мхитарян заработал пенальти, а Хакан Чалханоглу его реализовал - 3:0.

«Интер» уверенно победил и с 22 очками вырвался на первое место, соперник с 9 баллами идет 14-м.