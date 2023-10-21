«Интер» разгромил «Торино» во втором тайме

В девятом туре Серии А «Интер» гостил у «Торино». В первом тайме моментов было не много, но ближе к перерыву команды разыгрались. Обмен моментами, и Демба Сек справа со средней дистанции метил в дальний угол - парировано. После часа игры пошли голы. Дензел Дюмфрис с правого фланга прострелил в центр штрафной на Маркуса Тюрама, который в касание переправил мяч в левый нижний угол. Вскоре навес с корнера на ближнюю штангу, Франческо Ачерби продлил полет мяча, а Лаутаро Мартинес головой забил второй гол своей команды. В компенсированное время Генрих Мхитарян заработал пенальти, а Хакан Чалханоглу его реализовал - 3:0.
«Интер» уверенно победил и с 22 очками вырвался на первое место, соперник с 9 баллами идет 14-м.
Протокол игры
|59' Тюрам Маркус (0:1)
|67' Мартинес Лаутаро (0:2)
|90' Чалханоглу Хакан (0:3)
Милинкович-Савич Ваня • Тамез Адриен • Шуурс Перр 51' ( Сазонов Саба ( 51') • Родригес Рикардо • Белланова Рауль • Лазаро Валентино 86' ( Илич Иван ( 86') • Риччи Самуэле • Линетти Кароль 80' 86' ( Войвода Мергим ( 86') • Сек Демба 74' ( Санабрия Антонио ( 74') • Влашич Никола • Пеллегри Пьетро 74' ( Гинейтис Гвидас ( 74')
Запасные: Савва Заннетос • Джемелло Лука • Радоньич Неманья • Попа Михай • Зима Давид • Антолини Якопо • Ange N'Guessan
Зоммер Янн • Павар Бенжамен 57' ( Фраттези Давиде ( 57') • Де Врей Стефан • Ачерби Франческо • Дармиан Маттео 90' ( Биссек Янн-Аурель ( 90') • Барелла Николо 49' 57' ( Дюмфрис Дензел ( 57') • Чалханоглу Хакан • Мхитарян Генрих • Димарко Федерико 57' ( Аугусто Карлос ( 57' ) • 90'Тюрам Маркус • Мартинес Лаутаро 82' ( Классен Дэви ( 82')
Запасные: Сенси Стефано • Аудеро Эмиль • Аслани Кристьян • Санчес Алексис • Бастони Алессандро • Ди Дженнаро Раффаэле • Агум Люсьен
21 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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