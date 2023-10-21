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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» разгромил «Торино» во втором тайме

21 Октября 2023 • 20:57 Комментировать
Торино
0:3
Интер Милан
окончен

В девятом туре Серии А «Интер» гостил у «Торино». В первом тайме моментов было не много, но ближе к перерыву команды разыгрались. Обмен моментами, и Демба Сек справа со средней дистанции метил в дальний угол - парировано. После часа игры пошли голы. Дензел Дюмфрис с правого фланга прострелил в центр штрафной на Маркуса Тюрама, который в касание переправил мяч в левый нижний угол. Вскоре навес с корнера на ближнюю штангу, Франческо Ачерби продлил полет мяча, а Лаутаро Мартинес головой забил второй гол своей команды. В компенсированное время Генрих Мхитарян заработал пенальти, а Хакан Чалханоглу его реализовал - 3:0.

«Интер» уверенно победил и с 22 очками вырвался на первое место, соперник с 9 баллами идет 14-м.

Протокол игры 
Торино0:3Интер Милан
  59' Тюрам Маркус (0:1)
  67' Мартинес Лаутаро (0:2)
  90' Чалханоглу Хакан (0:3)
Милинкович-Савич Ваня  Тамез Адриен  Шуурс Перр   51' (Сазонов Саба (   51' Родригес Рикардо  Белланова Рауль  Лазаро Валентино   86' (Илич Иван (   86' Риччи Самуэле  Линетти Кароль   80'   86' (Войвода Мергим (   86' Сек Демба   74' (Санабрия Антонио (   74' Влашич Никола  Пеллегри Пьетро   74' (Гинейтис Гвидас (   74')
Запасные: Савва Заннетос  Джемелло Лука  Радоньич Неманья  Попа Михай  Зима Давид  Антолини Якопо  Ange N'Guessan
Зоммер Янн  Павар Бенжамен   57' (Фраттези Давиде (   57' Де Врей Стефан  Ачерби Франческо  Дармиан Маттео   90' (Биссек Янн-Аурель (   90' Барелла Николо   49'   57' (Дюмфрис Дензел (   57' Чалханоглу Хакан  Мхитарян Генрих  Димарко Федерико   57' (Аугусто Карлос (   57'   90' Тюрам Маркус  Мартинес Лаутаро   82' (Классен Дэви (   82')
Запасные: Сенси Стефано  Аудеро Эмиль  Аслани Кристьян  Санчес Алексис  Бастони Алессандро  Ди Дженнаро Раффаэле  Агум Люсьен
 21 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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