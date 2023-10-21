Лаутаро забил 11 голов в Серии А – второй показатель в топ-5 лигах

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес чрезвычайно результативен в нынешнем розыгрыше Серии А.

Аргентинский форвард поразил ворота «Торино» в сегодняшнем матче девятого тура, установив на табло счёт 2:0. В активе 26-летнего футболиста уже 11 забитых мячей в текущей кампании в рамках чемпионата Италии – на пять больше чем у ближайшего преследователя Виктора Осимхена из «Наполи». Среди всех игроков, выступающих в пяти ведущих европейских лигах, только Серу Гирасси отличался чаще – у нападающего «Штутгарта» 14 взятий ворот в Бундеслиге.

В случае сегодняшней победы «Интер» вернёт себе первую строчку, однако «Милан», отстающий на одно очко, проведёт свой матч только завтра.