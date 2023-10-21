Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро забил 11 голов в Серии А – второй показатель в топ-5 лигах

21 Октября 2023 • 20:53 Комментировать
Торино
0:3
Интер Милан
окончен

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес чрезвычайно результативен в нынешнем розыгрыше Серии А.

Аргентинский форвард поразил ворота «Торино» в сегодняшнем матче девятого тура, установив на табло счёт 2:0. В активе 26-летнего футболиста уже 11 забитых мячей в текущей кампании в рамках чемпионата Италии – на пять больше чем у ближайшего преследователя Виктора Осимхена из «Наполи». Среди всех игроков, выступающих в пяти ведущих европейских лигах, только Серу Гирасси отличался чаще – у нападающего «Штутгарта» 14 взятий ворот в Бундеслиге.

В случае сегодняшней победы «Интер» вернёт себе первую строчку, однако «Милан», отстающий на одно очко, проведёт свой матч только завтра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серу Гирасси Лаутаро Мартинес Штутгарт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Наполи Наполи
1
3
5.80 4.10 1.64
Видео
Окончен
Торино Торино
Интер Милан Интер Милан
0
3
3.85 3.70 2.00
Видео
21.10.23 в 21:45
Сассуоло Сассуоло
Лацио Лацио
2.80 3.65 2.50
Видео
22.10.23 в 13:30
Рома Рома
Монца Монца
1.73 3.80 5.20
Видео
22.10.23 в 16:00
Болонья Болонья
Фрозиноне Фрозиноне
1.68 4.00 5.40
Видео
22.10.23 в 16:00
Салернитана Салернитана
Кальяри Кальяри
2.55 3.30 2.95
Видео
22.10.23 в 19:00
Аталанта Аталанта
Дженоа Дженоа
1.59 4.30 6.00
Видео
22.10.23 в 21:45
Милан Милан
Ювентус Ювентус
2.25 3.25 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
21:29 · Италия. Серия А
​Милан – Ювентус: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 22 октября 2023
21:13 · Италия. Серия А
Зоммер сыграл «на ноль» в 6 из 9 первых матчей в Серии А – ранее это удавалось только двум вратарям с 1994 года
20:57 · Италия. Серия А
«Интер» разгромил «Торино» во втором тайме
20:53 · Италия. Серия А
Лаутаро забил 11 голов в Серии А – второй показатель в топ-5 лигах
18:30 · Италия. Серия А
«Торино» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
17:56 · Италия. Серия А
Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разобраться с «Вероной»
17:55 · Италия. Серия А
​«Интер» озвучил состав на матч против «Торино»
15:45 · Англия. Премьер-лига
​Пиоли – о Тонали: «Мы были удивлены и шокированы»
15:30 · Италия. Серия А
«Верона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
13:27 · Германия. Бундеслига
«Милан» хочет усилиться экс-нападающим «Баварии»
13:04 · Италия. Серия А
Аллегри: «Влахович тренировался с командой всю неделю и находится в хорошей форме»
12:59 · Италия. Серия А
Аллегри: «Маротта назвал «Ювентус» фаворитом на скудетто? Это нормально»
12:48 · Италия. Серия А
Аллегри – о игре против «Милана»: «Это будет прекрасный матч»
11:35 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик: «В «Челси» я чувствовал себя зверем в клетке»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Названы топ-10 самых дорогих вратарей мира - среди них Куртуа и Алиссон
Все новости
Рекомендуем