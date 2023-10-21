Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разобраться с «Вероной»

В стартовом матче девятого тура чемпионата Италии «Верона» принимала «Наполи». Игра получилась открытой с большим количеством моментов, но лучше выглядели гости. На 27-й минуте из пределов штрафной открыл счет Маттео Политано. Он же в контратаке помог отличиться Хвиче Кварацхелии. Эта же парочка создала и третий гол, только сейчас грузин забил не с левой, а с правой ноги. Тут же Дарко Лазович забил мяч престижа после ошибки защитника.

«Наполи» довел дело до победы (3:1) и с 17 очками делит третье место. У соперника восемь пунктов и 15-е место.