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Чемпионат Италии. Серия А

Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разобраться с «Вероной»

21 Октября 2023 • 17:56 Комментировать
Верона
1:3
Наполи
окончен

В стартовом матче девятого тура чемпионата Италии «Верона» принимала «Наполи». Игра получилась открытой с большим количеством моментов, но лучше выглядели гости. На 27-й минуте из пределов штрафной открыл счет Маттео Политано. Он же в контратаке помог отличиться Хвиче Кварацхелии. Эта же парочка создала и третий гол, только сейчас грузин забил не с левой, а с правой ноги. Тут же Дарко Лазович забил мяч престижа после ошибки защитника.

«Наполи» довел дело до победы (3:1) и с 17 очками делит третье место. У соперника восемь пунктов и 15-е место.

Протокол игры  
Верона1:3Наполи
  27'Политано Маттео (0:1)
  43'Кварацхелия Хвича (0:2)
  55'Кварацхелия Хвича (0:3)
(1:3) Лазович Дарко60'  
Монтипо ЛоренцоМаньяни Джанджакомо  37'Давидович ПавелАмионе Бруно 46' (Лазович Дарко ( 46') Фараони Марко  45'Дойг Джош 64' (Тчатчуа Джексон ( 64') Онгла МартинСердар Суат 46' (Терраччано Филиппо ( 46') Нгонж Сириль 46' (Бонаццоли Федерико ( 46'  65') Фолоруншо МайклДжурич Милан II 79' (Анри Тома ( 79')
Запасные: Матеус ЧарлисМбула ХордиХоселитоБерарди АлессандроХуан Мануэль КрусКоппола ДиегоПерилли СимонеСуслов ТомашДуда ОндрейСапонара Риккардо
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирНатанРуй Мариу  45' 67' (Дзаноли Алессандро ( 67') Каюсте ЙенсЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 83' (Дзербин Алессио ( 83') Политано Маттео 83' (Гаэтано Джанлука ( 83') Распадори Джакомо 66' (Симеоне Джованни ( 66') Кварацхелия Хвича 76' (Линдстрём Йеспер ( 76'  80')
Запасные: Голлини ПьерлуиджиКонтини НикитаОливера МатиасЭстигор ЛеоДемме ДиегоД'Авино Луиджи
21 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Верона Наполи Хвича Кварацхелия
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