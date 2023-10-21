Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разобраться с «Вероной»

В стартовом матче девятого тура чемпионата Италии «Верона» принимала «Наполи». Игра получилась открытой с большим количеством моментов, но лучше выглядели гости. На 27-й минуте из пределов штрафной открыл счет Маттео Политано. Он же в контратаке помог отличиться Хвиче Кварацхелии. Эта же парочка создала и третий гол, только сейчас грузин забил не с левой, а с правой ноги. Тут же Дарко Лазович забил мяч престижа после ошибки защитника.
«Наполи» довел дело до победы (3:1) и с 17 очками делит третье место. У соперника восемь пунктов и 15-е место.
Протокол игры
|27'Политано Маттео (0:1)
|43'Кварацхелия Хвича (0:2)
|55'Кварацхелия Хвича (0:3)
|(1:3) Лазович Дарко60'
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо• 37'Давидович Павел•Амионе Бруно46' (Лазович Дарко (46') •Фараони Марко• 45'Дойг Джош64' (Тчатчуа Джексон (64') •Онгла Мартин•Сердар Суат46' (Терраччано Филиппо (46') •Нгонж Сириль46' (Бонаццоли Федерико (46') • 65'Фолоруншо Майкл•Джурич Милан II79' (Анри Тома (79')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Натан•Руй Мариу 45'67' (Дзаноли Алессандро (67') •Каюсте Йенс•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр83' (Дзербин Алессио (83') •Политано Маттео83' (Гаэтано Джанлука (83') •Распадори Джакомо66' (Симеоне Джованни (66') •Кварацхелия Хвича76' (Линдстрём Йеспер (76') 80'
21 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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