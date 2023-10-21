​«Интер» озвучил состав на матч против «Торино»

В субботу вечером в чемпионате Италии лицом к лицу сойдутся «Торино» и «Интер». Главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Павар, де Врей, Ачерби, Дармиан, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес (капитан).

Матч между «Торино» и «Интером» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.