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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» озвучил состав на матч против «Торино»

21 Октября 2023 • 17:55 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
1 5.40 X 3.70 2 1.72
Через 0 ч. 42 мин.

В субботу вечером в чемпионате Италии лицом к лицу сойдутся «Торино» и «Интер». Главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Павар, де Врей, Ачерби, Дармиан, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес (капитан).

Матч между «Торино» и «Интером» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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