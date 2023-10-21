«Интер» может сменить главного тренера следующим летом. Если верить информации TodoFichajes, в миланском клубе уже выбирают кандидатов на замену Симоне Индзаги. Приоритетным вариантом для «нерадзурри» является приглашение Диего Симеоне. Аргентинец ранее выражал желание поработать в «Интере» на каком-то этапе. В своё время Симеоне выступал за миланцев в качестве игрока. Впрочем, далеко не факт, что Эль Чоло захочет уйти из «Атлетико».

По данным источника, планом Б для «Интера» является приглашение Жозе Моуринью. Португалец уже работал с «нерадзурри» - в 2010 году он даже смог выиграть с командой требл. Сейчас Моуринью тренирует «Рому», его контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024.

​Назван возможный следующий клуб Моуринью