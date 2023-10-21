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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

21 Октября 2023 • 18:30 Комментировать
Торино
0:0
Интер Милан
1 5.40 X 3.70 2 1.72
перерыв

В рамках девятого тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Интер».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Торино0:0Интер Милан
Милинкович-Савич ВаняТамез АдриенШуурс ПеррРодригес РикардоБелланова РаульЛазаро ВалентиноРиччи СамуэлеЛинетти КарольСек ДембаВлашич НиколаПеллегри Пьетро
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Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильАугусто КарлосБиссек Янн-АурельФраттези ДавидеАслани КристьянСанчес АлексисБастони АлессандроДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенДюмфрис ДензелКлассен Дэви
21 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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Евро-Футбол.Ру,
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5.80 4.10 1.64
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Интер Милан Интер Милан
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