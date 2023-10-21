«Торино» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках девятого тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торино - Интер Милан
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Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен•Шуурс Перр•Родригес Рикардо•Белланова Рауль•Лазаро Валентино•Риччи Самуэле•Линетти Кароль•Сек Демба•Влашич Никола•Пеллегри Пьетро
Зоммер Янн•Павар Бенжамен•Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Дармиан Маттео•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Тюрам Маркус•Мартинес Лаутаро
21 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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