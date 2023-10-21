«Верона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках девятого тура чемпионата Италии по футболу «Верона» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Верона - Наполи
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Протокол игры
|27'Политано Маттео (0:1)
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Давидович Павел•Амионе Бруно•Фараони Марко•Дойг Джош•Онгла Мартин•Сердар Суат•Нгонж Сириль•Фолоруншо Майкл•Джурич Милан II
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Натан•Руй Мариу•Каюсте Йенс•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Распадори Джакомо•Кварацхелия Хвича
21 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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