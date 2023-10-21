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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

21 Октября 2023 • 15:30 Комментировать
Верона
0:1
Наполи
1 5.60 X 3.95 2 1.65
1-й тайм

В рамках девятого тура чемпионата Италии по футболу «Верона» принимает «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Верона - Наполи

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Верона0:1Наполи
 27'Политано Маттео (0:1)
Монтипо ЛоренцоМаньяни ДжанджакомоДавидович ПавелАмионе БруноФараони МаркоДойг ДжошОнгла МартинСердар СуатНгонж СирильФолоруншо МайклДжурич Милан II
Запасные: Матеус ЧарлисБонаццоли ФедерикоМбула ХордиХоселитоБерарди АлессандроТерраччано ФилиппоАнри ТомаХуан Мануэль КрусКоппола ДиегоЛазович ДаркоПерилли СимонеСуслов ТомашДуда ОндрейСапонара Риккардо
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирНатанРуй МариуКаюсте ЙенсЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано МаттеоРаспадори ДжакомоКварацхелия Хвича
Запасные: Гаэтано ДжанлукаГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперОливера МатиасДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме ДиегоСимеоне ДжованниД'Авино Луиджи
21 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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