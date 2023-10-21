Осимхена будет практически невозможно подписать в январе, но летом трансфер вполне вероятен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вряд ли покинет свою команду посреди сезона. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, нигерийца будет практически невозможно подписать в январе. Ситуацию может изменить только безумное предложение.

При этом источник добавляет, что трансфер Осимхена ближайшим летом вполне вероятен. Контракт Виктора с «Наполи» истекает в июне 2025 года, а стороны при этом далеки от подписания нового соглашения. Следующим летом «Наполи» может продать нигерийца по скидке, чтобы не потерять через год бесплатно.

Ранее интерес к Осимхену приписывали со стороны таких клубов, как лондонский «Челси» и мадридский «Реал».