Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Осимхена будет практически невозможно подписать в январе, но летом трансфер вполне вероятен

21 Октября 2023 • 10:56 Комментировать
Верона
...
Наполи
1 5.60 X 3.95 2 1.65
Через 3 ч. 19 мин.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вряд ли покинет свою команду посреди сезона. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, нигерийца будет практически невозможно подписать в январе. Ситуацию может изменить только безумное предложение.

При этом источник добавляет, что трансфер Осимхена ближайшим летом вполне вероятен. Контракт Виктора с «Наполи» истекает в июне 2025 года, а стороны при этом далеки от подписания нового соглашения. Следующим летом «Наполи» может продать нигерийца по скидке, чтобы не потерять через год бесплатно.

Ранее интерес к Осимхену приписывали со стороны таких клубов, как лондонский «Челси» и мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.10.23 в 16:00
Верона Верона
Наполи Наполи
5.80 4.10 1.64
Видео
21.10.23 в 19:00
Торино Торино
Интер Милан Интер Милан
3.85 3.70 2.00
Видео
21.10.23 в 21:45
Сассуоло Сассуоло
Лацио Лацио
2.80 3.65 2.50
Видео
22.10.23 в 13:30
Рома Рома
Монца Монца
1.73 3.80 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
11:35 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик: «В «Челси» я чувствовал себя зверем в клетке»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Названы топ-10 самых дорогих вратарей мира - среди них Куртуа и Алиссон
10:56 · Италия. Серия А
Осимхена будет практически невозможно подписать в январе, но летом трансфер вполне вероятен
09:37 · Италия. Серия А
«Милан» хочет купить экс-игрока «Барселоны»
03:52 · Италия. Серия А
Рейндерс: «Скудетто важнее Лиги чемпионов»
01:07 · Италия. Серия А
​У Вучинича появились проблемы с законом в Италии
00:38 · Германия. Бундеслига
«Наполи» и «Боруссия» Дортмунд претендуют на игрока «Спортинга»
00:38 · Италия. Серия А
​Сын Недведа накуролесил во время матча и получил дисквалификацию на шесть туров
20 Октября
22:36 · Италия. Серия А
Тотти высказался о том, как изменился футбол за последние годы
21:21 · Италия. Серия А
Липпи: «Это сезон «Ювентуса»
20:54 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба проявляют интерес к Меньяну слухи
19:03 · Италия. Серия А
​Каннаваро: «Италия - худшая страна с точки зрения удобств на стадионах»
18:42 · Италия. Серия А
Балотелли: «Манчини всегда желал мне добра»
18:27 · Италия. Серия А
​Балотелли признался, что не смотрит матчи сборной Италии
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Санчо интересен клубам из нескольких стран
Все новости
Рекомендуем