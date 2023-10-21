«Милан» хочет купить экс-игрока «Барселоны»

Защитник севильского «Бетиса» Хуан Миранда может продолжить карьеру в чемпионате Италии, об этом сообщается в социальных сетях журналиста Руди Галетти.

В подписании футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» готовят предложение по трансферу Миранды и хотят подписать его в зимнее трансферное окно. Срок действующего контракта между защитником и «Бетисом» истекает летом следующего года, в связи с чем итальянцы могут подписать его по сниженной цене.

Миранда выступает за «Бетис» с 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Хуан провел пять поединков, в которых получил две желтые карточки.