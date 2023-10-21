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Чемпионат Италии. Серия А

​У Вучинича появились проблемы с законом в Италии

21 Октября 2023 • 01:07 Комментировать

Бывший черногорский игрок «Ювентуса» и «Ромы» Мирко Вучинич заполучил проблемы с законом в Лечче, где проживает в последнее время. Его приговорили к двум годам условно за то, что утаил примерно шесть миллионов евро в своей налоговой декларации.

Нарушения относятся к заработанным им деньгам в период с 2014 по 2017 год, когда Вучинич выступал в Объединенных Арабских Эмиратах в составе «Аль-Джазиры». Это был последний клуб в его карьере, начавшейся в никшичской «Сутьеске» и прошедшей в основном в Италии.

Он является автором первого гола в истории черногорской сборной после ее отделения от Югославии. Это случилось в марте 2007 года в товарищеском матче против сборной Венгрии.


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Мирко Вучинич
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