​Сын Недведа накуролесил во время матча и получил дисквалификацию на шесть туров

Павел Недвед, бывший обладатель «Золотого мяча» в 2003 году, а также бывший вице-президент туринского «Ювентуса», вновь попал в сводки итальянской прессы. Правда, на сей раз по далеко не почетному поводу.

Дело в том, что его сын Павел Недвед-младший, начинающий свою карьеру, уже проявил себя с не лучшей стороны. В матче своего клуба «Ла Нуова Ланцезе», выступающем в региональной лиге Пьемонта, он получил красную карточку, после чего в сердцах наговорил арбитру оскорбительных слов.

В результате, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, Недвед-младший получил еще и шестиматчевую дисквалификацию.

Отцу будет о чем поговорить с сыном...