​Каннаваро: «Италия - худшая страна с точки зрения удобств на стадионах»

Бывший футболист итальянской сборной Фабио Каннаваро считает, что Италии следует должным образом подготовиться к проведению чемпионата Европы 2032 года. Нынешнее положение вещей Каннаваро, в 2006 году выигравший «Золотой мяч», считает совершенно неудовлетворительным.

- Италия, наверное, худшая страна с точки зрения удобств на стадионах. Отбивает все желание пойти на стадион, никакого сервиса, никаких удобств. Футбол - это не только игра на поле, - цитирует слова Каннаваро fcinter1908.it.

Каннаваро выступал за сборную Италии с 1997 по 2010 год, он сыграл 136 матчей в ее составе.