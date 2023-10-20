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Чемпионат Италии. Серия А

Балотелли: «Манчини всегда желал мне добра»

20 Октября 2023 • 18:42 Комментировать

В прошлом году Марио Балотелли получил было шанс вернуться в сборную своей страны, его пригласили на смотрины, но в итоге все закончилось ничем - окончательное приглашение Марио так и не получил. Он расстроен, но не винит в этом прошлого тренера Роберто Манчини:

- Манчини всегда делал мне только добра. Но он не может принимать исключительно те решения, которые ему хочется. Если в сборной есть игроки, которые против меня, он должен считаться с этим. Кто-то не хотел меня в команде, но это был не Манчини. В сборной были люди, которых я ненавидел, и они, вероятно, так же относились ко мне, - цитирует слова Балотелли fcinter1908.it.


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Сборная Италии Марио Балотелли Фабио Каннаваро
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