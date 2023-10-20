​Балотелли признался, что не смотрит матчи сборной Италии

Итальянский нападающий Марио Балотелли, выступавший в прошлом за сборную страны, сейчас не смотрит ее матчи. Отчасти потому, что ему не нравится нынешний ее футбол, отчасти из-за обиды на то, что его перестали приглашать на ее встречи.

- Честно говоря, я не смотрю матчи сборной Италии. Мне самому хочется быть на поле. Я многим обязан Манчини. Но матч с Северной Македонией - это позор. Я тоже не смотрел его, но включил, когда мне сказали, что Македония забила. Я не мог поверить в происходящее, - цитирует слова Марио Балотелли FCinter1908.it.

Балотелли выступал за сборную страны с 2010 по 2018 год.