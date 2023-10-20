​Балотелли назвал самого сильного игрока, с которым играл

Итальянский нападающий Марио Балотелли назвал имя самого сильного игрока, с которым ему довелось поиграть. Возможно, из обиды за недавний обмен репликами, возможно, по другой причине, но он не стал называть шведского нападающего Златана Ибрагимовича, с которым играл в миланском «Интере».

- Ибрагимович - это Ибрагимович, но самым сильным игроком, с которым я играл, это Адриано. Он был совершенно неудержим, сокрушал все на своем пути, - цитирует слова Балотелли fcinter1908.it.

В настоящий момент Марио Балотелли выступает в турецком чемпионате в составе «Аданы Демирспор».