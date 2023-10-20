Журналист: «Трансфер Миранчука оказался провальным для «Аталанты»

Итальянский журналист Массимо Франки, который сотрудничает с Tuttosport, поделился мнением о трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Клуб из Бергамо редко промахивается. Но в ситуации с Миранчуком стоит признать, что трансфер оказался провальным. За него заплатили большие по меркам «Аталанты» деньги», - передает слова журналиста «РБ Спорт».

Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» летом 2020 года. Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Срок действующего контракта Алексея с итальянским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/2025.