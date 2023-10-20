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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Лаутаро Мартинес – это мой Месси»

20 Октября 2023 • 08:43 Комментировать

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о нападающем команды Лаутаро Мартнесе.

«Мартинес – это мой Лео Месси. Лаутаро молодой талант, который уже является чемпионом. Он прогрессирует каждый день. Его контракт? Не хочу пока рассказывать какие-то детали. Но могу сказать, что можно сохранять спокойствие в данном вопросе», - приводит слова руководителя инсайдер Николо Скира.

Лаутаро играет за миланский коллектив с июля 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с «Интером» рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость 26-летнего форварда оценивается в 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Лаутаро Мартинес
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